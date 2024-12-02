السوداني: أبناء الإيزيديين هم من المكونات الأصيلة في بلدنا

2024-12-02 18:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين (2 كانون الأول 2024)، أن الإيزيديين هم من المكونات الأصيلة في العراق، فيما شدد على ضرورة العمل من أجل إنصافهم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني، استقبل أمير الإيزيديين في العراق والعالم حازم تحسين بيك والوفد المرافق له"، مبيناً أن "السوداني أكد خلال اللقاء أن أبناء الإيزيديين هم من المكونات الأصيلة في العراق، في حين شدد على ضرورة العمل من أجل إنصافهم وتعويضهم لما قدموه من تضحيات إبان الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية".

وأوضح السوداني بحسب البيان أن "الحكومة ملتزمة برعاية المكون الإيزيدي، عبر إقامة مشاريع خدمية واقتصادية في مناطقهم؛ لتأمين إعادة العوائل الإيزيدية النازحة إلى محل سكناها، فضلاً عن استمرار الجهود الخاصة بكشف مصير المفقودين والمغيبين من الإيزيديين، وحسم هذا الملف لما له من تداعيات إنسانية واجتماعية وقانونية".