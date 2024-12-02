هجوم حلب الخاطف.. أكاديمي يتحدث عن دور أمريكا في درء الخطر عن العراق- عاجل

2024-12-02 18:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية، غازي فيصل، اليوم الإثنين (2 كانون الأول 2024)، عن تأثير أحداث حلب في سوريا على الوضع الأمني في العراق،" مشيراً إلى أن "إمكانية تكرار سيناريو داعش في عام 2014 باتت غير ممكنة في ظل الوجود العسكري الأمريكي في العراق".

وأكد فيصل لـ"بغداد اليوم"، أن "تمدد شرارة المعارضة السورية نحو العراق سيدفع قوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب على التدخل لحماية العراق".

وأضاف، أن "القواعد الأمريكية في سوريا، بالإضافة إلى العراق، ما زالت موجودة في عين الأسد وحرير ومناطق أخرى مهمة، وستكون مسؤولة عن مواجهة أي تطورات تهدد الأمن العراقي، مثل ظهور داعش مجدداً".

وأوضح، أنه "في حال حدوث تهديدات مماثلة لتلك التي شهدها العراق في 2014، فإن القوات الأمريكية ستقوم بعمليات دفاعية بالتنسيق مع القوات العراقية المشتركة لضرب مواقع تنظيم داعش في مناطق مثل جبال حمرين وأطراف كركوك والبادية الغربية وأطراف الموصل".

وأشار فيصل إلى أن "الولايات المتحدة تلعب دوراً كبيراً في ضمان مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، وأنها تتابع الأحداث في سوريا عن كثب".

وتابع، أن "تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية حول الأحداث في حلب، التي أفادت بأن "الأمر لا يعنيها"، تؤكد أن واشنطن ليست جزءاً من الصراع السوري، رغم دور تركيا البارز في شمال غرب سوريا وانتشار الجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة".

وختم فيصل قائلاً: "رغم التداعيات المحتملة لأحداث حلب على الوضع العراقي الداخلي، إلا أن الوجود الأمريكي في العراق يمنع أي انهيار عسكري أو أمني، مما يجعل تكرار سيناريو داعش في عام 2014 أمرًا غير محتمل مهما كان الحدث الأمني في سوريا وغيرها من دول المنطقة".

سيناريو 2014 لن يتكرر

فيما أكد الباحث في الشأن السياسي علي البيدر، أن ما حصل في عام 2014 لن يتكرر، كون الأحداث التي تجري في سوريا بعيدة عن الحدود العراقية بشكل كبير.

وقال البيدر لـ "بغداد اليوم" إن: "التنظيمات التي تقاتل هناك، هي تنظيمات غير توسعية، وتختلف عن فكرة داعش، وهي مهتمة بالشأن الداخلي السوري فقط، وبالتالي هذا يمنع وصولها لمناطق خارج الحدود السورية".

وأضاف أنه "برغم خطورة الوضع في سوريا، وانتشار دائرة الصراع بشكل واسع مع سيطرة المسلحين على محافظة حلب، فيما تستعد للسيطرة على مساحات اخرى من البلاد، إلا أنني استبعد بشكل قاطع انتقال الخطر إلى الساحة العراقية مثلما حصل في العام 2014 برغم وجود تحذيرات تؤكد ذلك، ولعدة أسباب".

وأشار إلى أن "استقرار الوضع السياسي بالعراق بشكل كافٍ لدعم أي خطة أمنية عكس الأزمة وحالة الاختناق الذي كانت تشهده حينها، فضلاً عن الجهوزية العالية التي تتمتع بها قوات الأمن العراقية وقدرتها على مواجهة التحديات خلاف وضعها قبل 10 سنوات".

وبين أن "ضبط الحدود العراقية السورية بحاجز أمني، يصعب اختراقه تقنيًا وفنيًا، بعد ان كانت الحدود مفتوحة بين البلدين منذ 2003، ناهيك عن عدم وجود أي حاضنة مجتمعية أو فردية تتكفل بدعم المسلحين، أو تأييد تحركاتهم على الأرض".