المحمداوي: القطعات الأمنية والمنظومات الاستخبارية مازالت تلاحق ما تبقى من عصابات داعش

2024-12-02 18:35:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين، أن التدريب والخبرة التي اكتسبتها القوات الأمنية في المعارك ضد عصابات داعش الإرهابية ساعدته في تنمية وتطوير قدرات القطعات الأمنية والمنظومات الاستخبارية، فيما أشار الى أن القوات الأمنية مازالت تلاحق ما تبقى من عصابات داعش.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" الفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، استقبل في مكتبه، اليوم، رئيس مركز تخطيط وإدارة عمليات الجيوش الفرنسية اللواء الركن فليب دي مونتيون والوفد المرافق له بحضور ضباط ركن قيادة العمليات المشتركة".وأضاف البيان، أن"المحمداوي رحب في بداية اللقاء بضيوفه، وأكد أن التدريب والخبرة التي اكتسبتها القوات الأمنية في المعارك ضد عصابات داعش الإرهابية ساعدته في تنمية وتطوير قدرات القطعات الأمنية والمنظومات الاستخبارية والتي مازالت تلاحق ما تبقى من عصابات داعش وتوجه ضربات موجعة لهم".وشدد المحمداوي - بحسب البيان- على "ضرورة التعاون وفق مذكرات ثنائية تتلاءم مع الدستور ومنهاج الحكومة والقيادات الأمنية العليا بالإضافة الى التأكيد على أهمية تمكين وتجهيز القوات المسلحة واستخدام التكنولوجيا والمعدات الفنية الحديثة لتنامي قدرات القوات العراقية"، مقدما شكره" للقطعات الفرنسية ومستشاريها لمواقفها المميزة في الحرب ضد داعش الارهابي واسهامها الواضح والمتميز في تقديم المشورة والتمكين والمساعدة بالتدريب وتبادل الخبرات".واختتم البيان، أن" رئيس مركز تخطيط وإدارة عمليات الجيوش الفرنسية من جانبه، أشاد بالتطور الكبير الذي يشهده العراق والقدرات العالية للقوات الأمنية العراقية"، مؤكدا على "أهمية تعزيز أواصر الصداقة بين العراق وفرنسا".