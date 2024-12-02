السوداني يبحث مع أمير الإيزيديين حسم ملف المفقودين

2024-12-02 18:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع أمير الإيزيديين في العراق والعالم حازم تحسين بيك والوفد المرافق له تعويضات ضحايا الايزيدين وانصافهم.

وبحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اللقاء، أنّ أبناء الإيزيديين هم من المكونات الأصيلة في بلدنا، مشدداً على ضرورة العمل من أجل إنصافهم وتعويضهم لما قدموه من تضحيات إبان الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية.

وبين السوداني أنّ الحكومة ملتزمة برعاية المكون الإيزيدي، عبر إقامة مشاريع خدمية واقتصادية في مناطقهم؛ لتأمين إعادة العوائل الإيزيدية النازحة إلى محل سكناها، فضلاً عن استمرار الجهود الخاصة بكشف مصير المفقودين والمغيبين من الإيزيديين، وحسم هذا الملف لما له من تداعيات إنسانية واجتماعية وقانونية.