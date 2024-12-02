2024-12-02 18:55:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميكشفت مديرية مرور الأنبار، اليوم الإثنين، عن نشر 19 راداراً متحركاً وثابتا على الطرق السريعة؛ لرصد المخالفات ومن بينها السرعة الزائدة.وقال مدير إعلام المديرية المقدم أحمد علي ذياب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم تجهيز 19 رادارا متحركا و على شكل كمائن ثابتة و متحركة في الطرق الخارجية لرصد المخالفات بينها السرعة الزائدة".وأضاف، "سيكون هناك رصد للمخالفات على الطريق الدولي السريع ابتداء من الفلوجة إلى الحدود العراقية مع كل من سوريا والأردن وستسهم الرادارات بشكل كبير بالحد من حوادث السيارات".