رئيس الوزراء يؤكد استمرار الجهود الخاصة بكشف مصير المفقودين والمغيبين من الإيزيديين

2024-12-02 18:55:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، استمرار الجهود الخاصة بكشف مصير المفقودين والمغيبين من الإيزيديين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل أمير الإيزيديين في العراق والعالم حازم تحسين بيك والوفد المرافق له".وأكد السوداني - بحسب البيان- أن " الإيزيديين هم من المكونات الأصيلة في بلدنا، مشدداً على ضرورة العمل من أجل إنصافهم وتعويضهم لما قدموه من تضحيات إبان الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية".وبين رئيس مجلس الوزراء أن "الحكومة ملتزمة برعاية المكون الإيزيدي، عبر إقامة مشاريع خدمية واقتصادية في مناطقهم؛ لتأمين إعادة العوائل الإيزيدية النازحة إلى محل سكناها، فضلاً عن استمرار الجهود الخاصة بكشف مصير المفقودين والمغيبين من الإيزيديين، وحسم هذا الملف لما له من تداعيات إنسانية واجتماعية وقانونية".