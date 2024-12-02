الرصد الزلزالي: سجلنا 22 هزة أرضية داخل الأراضي العراقية خلال تشرين الثاني

2024-12-02 18:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الإثنين، تسجيل 22 هزة أرضية داخل الأراضي العراقية خلال تشرين الثاني".وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بإشراف ومتابعة مدير عام الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سلمان صدام البهادلي، أصدر قسم الرصد الزلزالي التقرير الزلزالي الشهري الخاص بالهزات الأرضية لشهر تشرين ثاني 2024م".وأضاف البيان، "تضمن التقرير ملخصات وجداول ورسوم بيانية عن شدة الهزات ومواقعها داخل وخارج العراق، والأماكن الأكثر تأثرا ومراكز الهزات وتلخصت في مناطق شرق وشمال شرق العراق، وبلغ عدد الهزات في المنطقة 62 هزة أرضية وهي أقل مقارنة بشهر أيلول الذي شهد حتى الآن أعلى عددا بالهزات بلغ 84 هزة أرضية" .



