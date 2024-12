محكمة في بغداد تقرر الإفراج عن معتقلين من ذي قار بينهم مستشار للمحافظ

2024-12-02 19:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أصدرت محكمة في بغداد قراراً بالإفراج عن عدد من المعتقلين من محافظة ذي قار بكفالة شخصية، بينهم علي مهدي عجيل، مستشار محافظ ذي قار لشؤون الشهداء والجرحى. وذكر مصدر حكومي لشبكة اخبار الناصرية أن المعتقلين تم احتجازهم في وقت سابق على خلفية دعاوى قضائية رفعت ضدهم بتهم...

