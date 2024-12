2024-12-02 19:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أفاد مصدر مطلع في محافظة ذي قار، اليوم، بأن محافظ ذي قار السابق، محمد هادي الغزي، سلم نفسه إلى القضاء في مدينة الناصرية، حيث تم توقيفه للتحقيق. وأوضح المصدر لشبكة أخبار الناصرية أن الغزي سيبقى موقوفا حتى يوم الأربعاء المقبل، وفقا للإجراءات القانونية التي تقتضي التحقيق معه بشأن...

The post محافظ ذي قار السابق يسلم نفسه ويواجه التوقيف حتى الأربعاء المقبل appeared first on شبكة اخبار الناصرية.