2024-12-02 19:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت هيأة النقل الخاص في ذي قار عن تسجيل 450 مخالفة مرورية وحجز 25 مركبة مخالفة خلال شهر تشرين الثاني الماضي. وقال مدير الهيئة علي كاظم لشبكة أخبار الناصرية إن الهيئة وبالتعاون مع مديرية مرور ذي قار تمكنت من رصد 450 مخالفة مرورية وحجز 25 مركبة، مشيرا إلى...

The post ذي قار تسجل 450 مخالفة مرورية وتحجز 25 مركبة في تشرين الثاني appeared first on شبكة اخبار الناصرية.