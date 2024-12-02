Visa تتعاون مع جمعية النقد الإلكتروني المغربية لإطلاق تقنية "النقر على الهاتف" “Tap to Phone” للشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق

2024-12-02 19:24:19 - المصدر: Visa

الشراكة توفر خدمة المدفوعات الغير تلامسية لعدد أكبر من التجار والمستهلكين في العراق

يمكن للشركات في الدولة قبول المدفوعات غير التلامسية مباشرةً على هواتفها الذكية من خلال حل S2M الجديد المدعوم من Visa

الجديد المدعوم من باستخدام تقنية "النقر على الهاتف" “Tap to Phone” "، يمكن لأي هاتف ذكي يعمل بنظام "أندرويد" مزود بتقنية NFC أن يصبح جهاز نقطة بيع ( POS )، ما يجعل المدفوعات الرقمية أكثر سهولة وبأسعار معقولة للشركات الصغيرة والمتوسطة العراقية

بغداد، العراق، 1 ديسمبر 2024 – أطلقت Visa، شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، تقنية "النقر على الهاتف" "Tap to Phone" بالشراكة مع جمعية النقد الإلكتروني المغاربية (S2M) لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق بحلول لقبول المدفوعات الرقمية بتكلفة منخفضة.

ويتيح حل Mobile Tap من جمعية النقد الإلكتروني المغاربية، الذي يستخدم تقنية Tap to Phone من Visa، للتجار الذين يستخدمون أجهزة بنظام "أندرويد" المجهزة بتقنيةNear Field Communication (NFC) قبول المدفوعات غير التلامسية ببساطة عن طريق تنزيل أحد التطبيقات المخصصة. ويهدف هذا التعاون إلى إحداث نقلة نوعية في مشهد المدفوعات من خلال تمكين البائعين من تسهيل قبول المدفوعات بسلاسة باستخدام هواتفهم الذكية دون الحاجة إلى استثمار إضافي في المزيد من الأجهزة.

وقالت ليلى سرحان، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لقيادة أعمال المشركةة في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان في Visa: "نحن سعداء بالتعاون مع جمعية النقد الإلكتروني المغاربية لإطلاق تقنية Tap to Phone في العراق، حيث يتماشى هذا التعاون الاستراتيجي مع التزامنا بتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة من خلال توفير إمكانات المدفوعات الرقمية بتكلفة أقل. ويسهم هذا الحل المبتكر في تمكين منافذ البيع بالتجزئة من تطوير و تحسين تجربة الدفع للمستهلكين. ويمكن لموظفي الخدمة في واجهات المتاجر دعم المستهلكين لإجراء المدفوعات بسهولة دون الحاجة إلى الوقوف في طوابير عند الخزينة ، ما يعني تجربة أفضل للعملاء".

وتدعم خدمة Mobile Tap الشركات الصغيرة والمتوسطة بخيار قبول المدفوعات الرقمية بتكلفة أقل، ما يمهد الطريق لمزيد من المشاركة في الاقتصاد الرقمي. ويعمل هذا النهج المبتكر على التخلص من الحاجة إلى محطات نقاط البيع التقليدية ويمكن أن يساعد على تسهيل تجربة أفضل للمستهلك في المدفوعات. ويوفر هذا الحل للتجار والعملاء مزيداً من الراحة والمرونة أثناء المعاملات.

ويعكس تمكين خدمة Mobile Tap التزام جمعية النقد الإلكتروني المغاربية الثابت بتمكين التجار من خلال البرامج والتكنولوجيا المبتكرة، ما يعزز بشكل كبير تجربة التجارة للجميع. وفي هذا السياق، قال محمد عمارتي ريفي، نائب الرئيس التنفيذي في جمعية النقد الإلكتروني المغاربية S2M: "يقدم هذا التحالف الاستراتيجي فرصة رائعة لرفع مستوى حلول المدفوعات الرقمية المتاحة وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء العراق، بما يضمن مشاركة جميع المستهلكين والتجار وازدهار أعمالهم. وعلى مدى العقد الماضي، شهدنا الإمكانات الرائعة للابتكار والنمو داخل السوق العراقى، ونؤكد التزامنا بدعم منظومته الديناميكية في المدفوعات".

وانطلاقاً من كونها شبكة تعمل لصالح الجميع في كل مكان، فإن رسالة Visa تتكمن في تعزيز التجارة الرقمية لصالح المستهلكين والشركات والاقتصاد في جميع أنحاء العراق. ويتماشى هذا التعاون الاستراتيجي مع هدف Visa المتمثل في تمكين عدد أكبر من نقاط قبول المدفوعات باستخدام أحدث التقنيات مثل Tap to Phone لدعم الشركات الصغيرة بإمكانيات المدفوعات الرقمية بتكلفة أقل.