البرلمان يرفع جلسته الى يوم غد لعدم اكتمال النصاب

2024-12-02 19:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مكتب رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، (2 كانون الثاني 2024)، ان رئيس المجلس محمود المشهداني رفع جلسة اليوم إلى غد الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان مجلس النواب، قد عقد جلسته اليوم بحضور 193 نائباً، وباشر بالتصويت على قوانين جدلية وخلافية ابرزها الأحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام و إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).

وبسبب الخلافات بين الكتل النيابية على القوانين، تم رفع الجلسة نصف ساعة للتشاور لكن ولعدم الاتفاق واخلال النصاب تم تأجيلها الى غد الثلاثاء.



