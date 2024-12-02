بيان من العمليات المشتركة: لا مكان للإرهاب في العراق

2024-12-02 19:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بسم الله الرحمن الرحيم





{وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ}

صدق الله العلي العظيم

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بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني في أهمية استمرارا للعمل التعرضي الذي تقوم به قطعاتنا الأمنية البطلة، في تعقب العناصر الإرهابية المنهزمة، فقد تواصل العمل الميداني والجهد المتميز للشجعان في مديرية الاستخبارات العسكرية وباستخدامهم الأمثل لموارد المراقبة الفنية والبشرية بالتنسيق والتعاون والتخطيط مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، إذ تم رصد مضافة للإرهابيين في حاوي اللبوة في منطقة الزركة ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين.

وبناء على هذه المعلومات الدقيقة فقد نفذت طائرات F_16 ضربة جوية استهدفت خلالها هذه المضافة وقتل من بداخلها من عناصر عصابات داعش الإرهابية بعد ان دمرتها بالكامل.

وسنوافيكم التفاصيل لاحقا .





قلناها ونكررها لا مكان للإرهاب في مهد الرجال عراق الشجعان، فإن قواتنا الأمنية البطلة مستمرة في القصاص العادل من الزمر الإرهابية التي باتت تلفظ انفاسها الأخيرة ومن يفكر في المساس بهذا الوطن سيكون الندم حليفه وسيكون مصيره الموت لا محال .

سيبقى العراق حصناً مصوناً وحرماً آمنا برجاله المخلصين

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قيادة العمليات المشتركة

خلية الإعلام الأمني

2 تشرين الثاني 2024