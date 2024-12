قانوني يكشف عن 74 جريمة مشمولة بقانون العفو العام

2024-12-02 19:45:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى كشف الباحث بالشأن القانوني جمال الاسدي، اليوم الاثنين، عن 74 جريمة تدخل ضمن الجرائم المشمولة بقانون العفو العام، أهمها الجرائم الارهابية التي لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، والجرائم الإرهابية الواقعة على القوات الأجنبية. وقال الأسدي، في منشور على فيسبوك، حول الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو العام، إنه "ذُكر في تعديل قانون […]

