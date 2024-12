2024-12-02 19:45:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى رفع مجلس النواب، جلسته إلى يوم غد الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب القانوني. وكان مجلس النواب، قد عقد جلسته اليوم بحضور 193 نائباً، وباشر بالتصويت على قوانين جدلية وخلافية ابرزها الأحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام و إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). وبسبب الخلافات بين الكتل النيابية على […]

The post مجلس النواب يرفع جلسته ليوم غد الثلاثاء appeared first on جريدة المدى.