بغداد/ المدى تنشر (المدى) نص مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016. ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، (2 كانون 2024)، على تعديل قانون العفو العام المثير للجدل. ويشير أعضاء في مجلس النواب، الى، أن "القانون يحظى مبدئيًا بدعم القوى السياسية ومجلس النواب، لكنه يواجه اعتراضات […]

