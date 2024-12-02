السوداني يتعهد باحياء اكبر مدينة صناعية شرق العراق

2024-12-02 19:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس مجلس ديالى عمر الكروي، اليوم الاثنين (2 كانون الأول 2024)، بان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تعهد بخطة لإحياء اكبر مدينة صناعية شرق العراق.

وقال الكروي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "ناحية بني سعد جنوب غرب ديالى تضم مدينة صناعية تتألف من اكثر من 300 معمل ومصنع وورشة لصناعة اكثر من 70 منتوج مختلف لكنها متوقفة بنسبة 95% لأسباب عدة ابرزها قلة الدعم الحكومي".

وأضاف أن "تم طرح ملف احياء المناطق الصناعية في ديالى في لقاء موسع مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي تفاعل إيجابا وتعهد بدراسة ملف المناطق، ووضع الحلول المناسبة من اجل احياءها من خلال اجراءات مباشرة عبر وزارة الصناعة وباقي المؤسسات الحكومية الأخرى".

وأشار الى ان "المدينة الصناعية في بني سعد هي الأكبر ضمن قاطع شرق العراق ويمكن ان توفر فرص عمل كبيرة للعاطلين مؤكدا بان انعاش الصناعة جزء من استراتيجيتنا التي من خلالها يمكن ان خلق المزيد من فرص العمل وانعاش الاقتصاد المحلي".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زار الأربعاء (16 تشرين الأول 2024)، محافظة ديالى، حيث ترأس اجتماعاً لمسؤولي الدوائر والتشكيلات الخدمية في محافظة ديالى.

وفي كلمته أمام المسؤولين في ديالى، شدد السوداني على "وجوب العمل كفريق متكامل، وضرورة تجاوز الخلافات وتنفيذ المهام من أجل تحقيق المطلوب".

وأشار إلى أن "مشاريع البنى التحتية تمثل أولوية لدى الحكومة"، مذكّرا بـ"حتمية إنجازها ولا سيما المتلكئ منها"، مشددا على ضرورة "إنجاز المشاريع بعيدا عن الأغراض الانتخابية والسياسية".

وفي السياق ذاته أكد النائب مضر الكروي، الأربعاء (16 تشرين الأول 2024)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تعهد باعتماد استراتيجية متكاملة من 5 ابعاد لدعم محافظة ديالى.

وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى ديالى والاطلاع ميدانيا على جملة من المشاريع الخدمية خطوة مهمة من اجل الوقوف على سبل تسريع وتيرة إنجازها وبيان العراقيل لبعض منها واتخاذ قرارات حيال سلسلة من الملفات الهامة".

وأضاف، ان" السوداني تعهد باعتماد استراتيجية متكاملة من 5 أبعاد لدعم ديالى خلال لقائنا معه تضمن حسم ملف مشاريع الوزارات وتمويل مشاريع أخرى والانفتاح على ملف استثمارات المحافظة وطرح فرص واعدة بالإضافة الى اتخاذ إجراءات حيال تطوير الحقول النفطية والغازية والارتقاء بعمل المعابر الحدودية ".

وأشار الكروي الى، ان" السوداني بين أهمية استثمار استقرار ديالى في ملفات تعزيز الخدمات والانتقال الى مرحلة جديدة تعطي هاجس الطُمَأنينة للأهالي بعد فترة عصيبة مرت بها".