برلمان إقليم كردستان العراق يعقد الجلسة الاولى في دورته السادسة

2024-12-02 20:00:04 - المصدر: كونا

اربيل - 2 - 12 (كونا) -– عقد برلمان إقليم كردستان العراق اليوم الإثنين الجلسة الأولى من الدورة السادسة بحضور 97 نائبا و19 من قناصل الدول وممثلي البعثات الدبلوماسية في الإقليم.وذكرت رئاسة ديوان البرلمان في بيان أن الجلسة بدأت بعد دعوة رئيس ديوان البرلمان "أكبر الأعضاء الحاضرين سنا" وهو النائب محمد سليمان لأداء اليمين القانونية وإدارة الجلسة والذي بدوره طلب من النواب أداء اليمين وفق ترتيب الأحرف الأبجدية.وأفتح سليمان رئيس الجلسة باب الترشح لمنصب رئيس برلمان إقليم كردستان العراق ونائب الرئيس وسكرتير البرلمان فيما قرر البرلمان إبقاء جلسته الأولى مفتوحة إلى وقت غير معلوم لحين توصل الاطراف إلى أختيار رئيس البرلمان.ويبلغ عدد أعضاء برلمان كردستان 100 نائب بينهم خمسة من المكونات ومقاطعة جماعة العدل الإسلامية الكردستانية الذي حاز على ثلاث مقاعد الجلسة الاولى للبرلمان.وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي بعدما فاز بالعدد الاكبر من مقاعد البرلمان بإقليم كردستان العراق.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية قد أعلنت في 30 أكتوبر الماضي النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية إذ حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعدا يليه الاتحاد الوطني الكردستاني ب 23 مقعدا وحراك الجيل الجديد ب 15 مقعدا.وشكل الحزب الديمقراطي الكردستاني لجنة عليا للمشاورات والمفاوضات مع الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة.وأجرت مفوضية الانتخابات في أكتوبر الماضي انتخابات برلمان إقليم كردستان و"بنجاح كبير" وفق شهادة المراقبين الدوليين والمحليين على حد سواء.وتمت مراقبة الانتخابات على مستوى محلي ودولي بمشاركة 1830 مراقبا من 16 قنصلية و15 منظمة دولية إلى جانب 109 صحفيين دوليين من 22 وسيلة إعلام دولية و53 حزبا سياسيا و98 منظمة محلية و43139 من وكلاء ومراقبي الأحزاب السياسية و9610 مراقبين محليين موثوقين كما شارك في تغطية العملية 48 وسيلة إعلامية محلية.وأوضحت المفوضية أن نحو مليوني و879 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في الاقتراعين الخاص والعام بانتخابات برلمان كردستان من مجموع مليوني و899 ألف ناخب مسجل.وشارك في الانتخابات 14 حزبا وتحالفا فيما بلغ عدد المرشحين 1191 مرشحا تنافسوا في 95 مقعدا عاما وخمسة مقاعد كوتا للمكونات.(النهاية) ص ب ر / م ع ا