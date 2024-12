2024-12-02 20:09:11 - المصدر: عراق اوبزيرفر

النجف الاشرف/ عراق اوبزيرفر أعلن مكتب السيد علي السيستاني، اليوم الإثنين، ان يوم غد الثلاثاء أول أيام شهر جمادى الآخرة. وذكر المكتب في بيان، تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “مكتب السيد علي السيستاني في النجف الأشرف، اعلن أن يوم غد الثلاثاء الموافق (12/3/ 2024م) هو الأول من شهر جمادى الآخرة لعام ١٤٤٦ للهجرة”.

The post مكتب السيد السيستاني: غداً الثلاثاء هو الأول من شهر جمادى الآخرة first appeared on Observer Iraq.