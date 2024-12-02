2024-12-02 20:09:59 - المصدر: ايشان

عقد مجلس النواب جلسته الثامنة عشرة من فصله التشريعي الثاني، السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة محمود المشهداني وحضور 193 نائبا. وقالت الدائرة الإعلامية في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “في مستهل الجلسة باشر المجلس التصويت على مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، والذي جاء انسجاما مع ما أقرته المادة […]

ظهرت المقالة البرلمان: السنة رفضوا تعديلات الشيعة على قانون الأحوال الشخصية أولاً على ايشان.



