الشرطة يخسر أمام بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة

2024-12-02 20:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعخسر فريق الشرطة (2-1) أمام مضيفه بيرسبوليس الإيراني ، اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة السادسة لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.وانتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدف عن طريق مهند علي عند الدقيقة( 19) من عمر المباراة.وسجل بيرسبوليس الإيراني هدف التعادل في الدقيقة (89) عن طريق اللاعب أوستون أورونوف.وأضاع محمود المواس ركلة جزاء لصالح الشرطة في الدقيقة ( 90+7) وفي الدقيقة ( 90+13) سجل بيرسبوليس هدف التقدم بواسطة اللاعب جيورجي غفيلسياني لتنتهي المباراة بنتيجة (2-1).