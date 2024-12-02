هيئة الأوراق المالية: سوق العراق يتصدر أسواق المال العربية

2024-12-02 20:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الأوراق المالية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع مؤشر سوق العراق للأوراق المالية، فيما أشارت الى أنه تصدر أسواق المال العربية في تشرين الأول 2024.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "صندوق النقد العربي ذكر في تقريره الشهري لشهر تشرين الاول 2024 عن أداء متميز لأسواق المال العربية، حيث تصدرت سوق العراق للأوراق المالية قائمة الأسواق الأفضل أداءً خلال الشهر، مسجلة نمواً بنسبة 12.39%، متقدمة على باقي الأسواق في المنطقة".ووفقاً للتقرير، فإن سوق دمشق للأوراق المالية جاء في المرتبة الثانية بنمو نسبته 6.99%، بينما شهدت بورصتا دبي وعمّان تحسناً بنسب بلغت 1.94% و1.35% على التوالي، كما سجلت بورصات مسقط والبحرين والكويت ارتفاعات طفيفة بنسب أقل من 1%.وأكد رئيس الهيئة فيصل الهيمص وفقاً للبيان أن "هذا الأداء المتميز لسوق العراق للأوراق المالية يعكس التطورات الإيجابية في البيئة الاقتصادية المحلية والإصلاحات التنظيمية التي تنفذها الهيئة لتعزيز جاذبية الاستثمار في السوق المالي العراقي"، لافتا الى "أننا سنواصل العمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة تعزز الثقة لدى المستثمرين وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني."وأكد الهيمص، أن "هذا الإنجاز يُعد حافزاً إضافياً لمواصلة الجهود الرامية إلى تطوير السوق المالي العراقي وتعزيز دوره كمحرك للنمو الاقتصادي في العراق".