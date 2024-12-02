العراق يدعو الدول للالتزام بالتعاون في تنفيذ قرار اعتقال نتنياهو ووزير دفاعه

2024-12-02 21:00:09 - المصدر: الفرات نيوز

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، وفد جمهورية العراق المشارك في “مؤتمر القاهرة الوزاري للمساعدات الإنسانية في غزة”، والذي شهد مشاركة دولية رفيعة المستوى.

وألقى الوزير كلمة في المؤتمر، أكد فيها على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلى معالجة التصعيد الخطير في المنطقة، لاسيما الحرب المستمرة منذ أكثر من عام على قطاع غزة، بالإضافة إلى الأوضاع في سوريا ودول المنطقة الأخرى.

شدد حسين على الموقف الموحد تجاه الاعتداءات والانتهاكات التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وأهمية مواجهة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيون.

كما أشار إلى استمرار الاحتلال في عدوانه الوحشي على المدنيين العزل في قطاع غزة، والذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، فضلاً عن تدمير المستشفيات والمدارس ومراكز إيواء النازحين ودور العبادة.

وأكد الوزير على ضرورة وضع حد للحصار المفروض على غزة.

وجدد الوزير موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية، داعياً إلى تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما رحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 21 تشرين الثاني 2024، والذي تضمن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزير دفاعها السابق، داعياً الدول إلى الالتزام بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ هذا القرار.

دعا حسين الدول إلى زيادة الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني، ومعالجة الجرحى، وتوفير المساعدات الطبية والإنسانية، إلى جانب تعزيز الدعم المالي والسياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وأكد على ضرورة حماية عمل الوكالة من محاولات الاحتلال لتقويضها.

كما أعاد العراق طرح مبادرته التي قدمت في مؤتمر القاهرة للسلام عام 2023، لإنشاء صندوق لدعم غزة، مطالباً بتوزيع الالتزامات بين الدول بطريقة منهجية ومدروسة.