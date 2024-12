"فايننشال تايمز" تكشف عما قبل الأزمة السورية.. ما علاقة العراق؟

2024-12-02 21:25:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قال مسؤولون عراقيون ساعدوا في التوسط بالمحادثات بين دمشق وأنقرة هذا العام، إن "حكومة الأسد رفضت التنازل قدر شبراً واحداً بشأن اللاجئين السوريين، وهي نقطة اشتعال في السياسة الداخلية التركية"، حسبما أفادت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية عنهم دون ذكر أسمائهم، مشيرة إلى أن "هجوم المعارضة المسلحة الأخير على مواقع النظام شمال البلاد، أبدى […]

