2024-12-02 21:25:06 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدى أكد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي، اليوم الاثنين، تأهب جميع الأجهزة الأمنية لحماية الحدود العراقية. وقال عليوي في حديث لـ(المدى)، إن "هنالك استعداد للقوة الجوية والدفاع الجوي وطيران الجيش للدفاع عن الحدود العراقية". وأضاف، أن "طيران الجيش وجميع الأجهزة الأمنية لديهم إمكانية حماية الشعب العراقي من أي عدو"، مطمئناً "لن يكون […]

