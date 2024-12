2024-12-02 21:25:06 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى خسر فريق الشرطة العراقي أمام مضيفه بيرسبوليس الإيراني اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة السادسة لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم. وجرت المباراة على ملعب نادي الأهلي القطري في الساعة الخامسة عصراً بتوقيت بغداد والدوحة. انتهى الشوط الاول بتقدم الشرطة بهدف دون مقابل لبيرسبولس جاء الهدف عن طريق مهند علي عند الدقيقة 19. […]

The post الشرطة العراقي يخسر أمام بيرسبوليس الإيراني بدوري أبطال آسيا للنخبة appeared first on جريدة المدى.