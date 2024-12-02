2024-12-02 21:27:04 - المصدر: ايشان

في تصريح متلفز، قال النائب شريف سلمان، إن ما يجري من سجال بين الكتل النيابية داخل مجلس النواب يجب أن يبتعد عن مفهوم “مررلي وأمررلك”. وأشار سلمان إلى أن “قوانين الأحوال والعفو العام وإعادة العقارات يجب أن يخضع لنقاشات موسعة تجنبه تمرير فقراته المشبوهة الخاطئة”. وبينما يواصل أعضاء مجلس النواب الحديث عن ضرورة تمرير القوانين […]

ظهرت المقالة “مررلي وأمررلك” عقدة برلمانية لتمرير القوانين الخلافية وعراقيون: ذكرونا بطم طم لي وأطم طم لك! أولاً على ايشان.



