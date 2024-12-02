السليمانية تتخذ إجراءات صارمة ضد السيارات غير القانونية

2024-12-02 21:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأمنية العليا في السليمانية، يوم الاثنين، عن حملة لضبط السيارات غير القانونية التي تدخل حدود المحافظة، مشددة على عدم السماح بدخول أي سيارة غير مرخصة تحت أي ظرف.

وذكرت اللجنة في بيان رسمي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن تزايد أعداد السيارات غير القانونية، وخاصة تلك ذات الزجاج المظلل أو التي تحمل لوحات تسجيل مزورة، أدى إلى اتخاذ قرار بحجز هذه المركبات ومنعها من التنقل داخل حدود السليمانية، وأشارت إلى أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.

وأضافت أن "جميع نقاط التفتيش والأجهزة الأمنية قد تم توجيهها للقيام بعمليات ضبط فورية لأي سيارة لا تحمل وثائق رسمية وقانونية، مع منعها من دخول المدينة تحت أي مبرر".

وأكدت اللجنة أن "أصحاب السيارات غير القانونية يمكنهم إخراج مركباتهم خارج حدود الإقليم إذا رغبوا، ولكن لن يُسمح لهم باستخدامها داخل السليمانية ما لم تكن مستوفية للشروط القانونية المعتمدة من مديرية المرور".

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات المحلية في إقليم كوردستان للحد من ظاهرة السيارات غير القانونية، التي تفاقمت في السنوات الأخيرة وأصبحت مصدر قلق أمني ومجتمعي، كما يعد الإجراء جزءًا من حملة أوسع تهدف إلى تعزيز النظام الأمني وضمان سلامة المواطنين.