محافظ واسط يعلن تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل

2024-12-02 21:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الإثنين، تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل.وقال المياحي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءً على ما أقره مجلس محافظة واسط بقراره 44 في قانون العطل المحلية، الذي صوت عليه بجلسته المرقمة 26 في 9 \ 9 \ 2024، تم تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (ع)، باستثناء الدوائر الخدمية والمصارف".