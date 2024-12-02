محافظ واسط يعلن تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
2024-12-02 21:40:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الإثنين، تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل.
وقال المياحي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءً على ما أقره مجلس محافظة واسط بقراره 44 في قانون العطل المحلية، الذي صوت عليه بجلسته المرقمة 26 في 9 \ 9 \ 2024، تم تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (ع)، باستثناء الدوائر الخدمية والمصارف".
أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الإثنين، تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل.
وقال المياحي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءً على ما أقره مجلس محافظة واسط بقراره 44 في قانون العطل المحلية، الذي صوت عليه بجلسته المرقمة 26 في 9 \ 9 \ 2024، تم تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (ع)، باستثناء الدوائر الخدمية والمصارف".