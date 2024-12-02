واسط تعطل الدوام الخميس المقبل

2024-12-02 21:45:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الإثنين (2 كانون الأول 2024)، تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل.

وقال المياحي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بناءً على ما أقره مجلس محافظة واسط بقراره 44 في قانون العطل المحلية، الذي صوت عليه بجلسته المرقمة 26 في 9 \ 9 \ 2024، تم تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل".

وأضاف أن "العطلة تأتي بمناسبة ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (ع)، باستثناء الدوائر الخدمية والمصارف".