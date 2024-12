2024-12-02 21:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر ‏شرحت مصادر مطلعة أنواع الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو العام الذي بُنتظر التصويت عليه في مجلس النواب غداً وهي :- ‏١-الجرائم الارهابية التي لم ينشأ عنها قتل او عاهة مستديمة . ‏٢-الجرائم الارهابية الواقعة على القوات الاجنبية . ‏٣- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ‏٤- الجرائم الواقعة على السلطة العامة ‏٥- الجرائم المخلة …

