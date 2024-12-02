عاجل| ماهي الجرائم التي سيُشمل أصحابها بالعفو العام؟ (قائمة)
2024-12-02 21:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر
بغداد/ عراق أوبزيرفر شرحت مصادر مطلعة أنواع الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو العام الذي بُنتظر التصويت عليه في مجلس النواب غداً وهي :- ١-الجرائم الارهابية التي لم ينشأ عنها قتل او عاهة مستديمة . ٢-الجرائم الارهابية الواقعة على القوات الاجنبية . ٣- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ٤- الجرائم الواقعة على السلطة العامة ٥- الجرائم المخلة …
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