مصدر: مجلس ذي قار سيناقش تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (ع)

شبكة أخبار الناصرية: كشف مصدر في مجلس محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، أن المجلس سيناقش يوم غد الثلاثاء موضوع تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام). وذكر المصدر لشبكة أخبار الناصرية أنه من المرجح ان يناقش هذا الموضوع ضمن أعمال الجلسة التي ستُعقد...

