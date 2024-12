2024-12-02 22:00:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مجلس محافظة ذي قار عن عقد جلسته الاعتيادية رقم (37) يوم غد الثلاثاء الموافق 3 كانون الأول 2024، في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بمقر مديرية ماء ذي قار، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المدرجة على جدول أعمال الجلسة. وذكر المجلس في بيان تلقته شبكة أخبار الناصرية،...

