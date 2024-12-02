الفياض: أنفي بشكل قاطع دخول الحشد إلى سوريا وقواته لا تعمل خارج العراق
الفياض: أنفي بشكل قاطع دخول الحشد الشعبي إلى سوريا وقواته لا تعمل خارج العراق
الفياض: ما يحصل حولنا مدعاة للقلق وليس للذعر والارتباك والجميع يجب أن يتصرف بمسؤولية
الفياض: الحشد الشعبي والقوات الأمنية كافة تحت أمرة العمليات المشتركة
الفياض: توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تضمنت زيادة التواجد وتعزيز القطعات على الجبهات
الفياض: سوريا تعتبر المجال الحيوي للأمن في العراق
الفياض: ما يحصل في سوريا يهدد الأمن القومي العراقي
الفياض: الكيان الصهيوني بات يُدان من العالم كله
الفياض: العراق عام 2024 يختلف جذرياً عن 2014
الفياض: الحشد الشعبي قوة ضخمة ويخسأ من يتقدم في العراق
الفياض: يجب الوقوف خلف القوات الأمنية
الفياض: الحشد الشعبي قوة رسمية تأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة ورهن إشارته
الفياض: ليس لدينا فصائل في الحشد الشعبي
الفياض: لا توجد حاضنة للإرهاب في العراق حالياً
الفياض: لا توجد حاضنة للإرهاب في العراق حالياً
الفياض: أمن البلاد والمواطن مقدس
الفياض: لا يمكن للدول مواجهة الإرهاب بشكل منفرد