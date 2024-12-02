الفياض: أنفي بشكل قاطع دخول الحشد إلى سوريا وقواته لا تعمل خارج العراق

2024-12-02 22:40:08 - المصدر: الفرات نيوز

الفياض: أنفي بشكل قاطع دخول الحشد الشعبي إلى سوريا وقواته لا تعمل خارج العراق

الفياض: ما يحصل حولنا مدعاة للقلق وليس للذعر والارتباك والجميع يجب أن يتصرف بمسؤولية

الفياض: الحشد الشعبي والقوات الأمنية كافة تحت أمرة العمليات المشتركة

الفياض: توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تضمنت زيادة التواجد وتعزيز القطعات على الجبهات

الفياض: سوريا تعتبر المجال الحيوي للأمن في العراق

الفياض: ما يحصل في سوريا يهدد الأمن القومي العراقي

الفياض: الكيان الصهيوني بات يُدان من العالم كله

الفياض: العراق عام 2024 يختلف جذرياً عن 2014

الفياض: الحشد الشعبي قوة ضخمة ويخسأ من يتقدم في العراق

الفياض: يجب الوقوف خلف القوات الأمنية

الفياض: الحشد الشعبي قوة رسمية تأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة ورهن إشارته

الفياض: ليس لدينا فصائل في الحشد الشعبي

الفياض: لا توجد حاضنة للإرهاب في العراق حالياً

الفياض: لا توجد حاضنة للإرهاب في العراق حالياً

الفياض: أمن البلاد والمواطن مقدس

الفياض: لا يمكن للدول مواجهة الإرهاب بشكل منفرد