المخابرات العراقية تعتقل خمسة أجانب بقضاء في صلاح الدين

2024-12-02 22:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في شرطة محافظة صلاح الدين مساء الاثنين عن قيام جهاز المخابرات العراقي باعتقال خمسة أجانب وسط قضاء طوز خورماتو.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز أن "جهاز المخابرات الوطني العراقي ومركز شرطة الطوز لتدقيق هويات أجانب داخل قضاء الطوز ضمن قاطع مسؤولية الفوج أعلاه وبعد التفتيش الدقيق تم إلقاء القبض على خمسة متهمين أجانب هم كلا من (م ر ح. م م ا. دح ز. ن ف ش. ج ن ز)".

وأضاف أن "المعتقلين لا يحملون أوراق ثبوتية وبدون موافقات اصولية تم تسليمهم الى مركز شرطة الطوز وفق مادة 240ق.ع. بوصل استلام اصوليا".

وفي السياق؛ اكد المصدر؛ أن "الوحدة التكتيكية الخاصة خرجت بواجب في منطقة الديوم قضاء تكريت تم إلقاء القبض على 4 عجلات تحمل مواد غير مرخصة مكونة من حديد واسلاك شائكة وبدون أوراق رسمية ثبوتية مع سائقيها كلآ من. (س ب ز) تولد 1988 تكريت حي الديوم مع كيا نوع بنكو".

وتابع "كما اعتقلت (س ا ع) تولد2002 يسكن تكريت حي الطين مع عجلة نوع كيا بنكو حمل (م خ ا) تولد 1994 يسكن تكريت حي الفرسان مع عجلة نوع كيا حمل (ل خ ع) بدون اي مستمسك رسمي يسكن تكريت ابو عقرب مع عجلة نوع كيا حمل فونتيرا تم تسليم المتهمين مع العجلات والمضبوطات الى مركز شرطة تكريت وفق مادة 240 قانون العقوبات العراقي".