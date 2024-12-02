جريمة تهز النجف.. أب يقتل ابنته وزوجته ويسلم نفسه للشرطة

2024-12-02 22:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الاثنين، بأن مواطنا أقدم على قتل عائلته وسط مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مواطناً نجفياً في الخمسينات من عمره، أقدم على قتل عائلته رميا بالرصاص بواسطة سلاح (مسدس) داخل منزلهم بمنطقة حي ميسان وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "المجني عليهما هنّ زوجته من مواليد 1986 وابنته من مواليد 2011"، لافتا إلى أن "الجاني سلم نفسه للسلطات الأمنية بعد ارتكاب الجريمة، فيما تشير التحقيقات إلى أن سبب الحادث يعود لخلافات عائلية".