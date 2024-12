2024-12-02 23:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى توعد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الشرق الأوسط بـ"الجحيم" اذا لم يُطلق سراح الرهائن في قطاع غزة. وقال ترامب في تصريح صحفي: "إذا لم يطلق سراح الرهائن في غزة قبل 20 الشهر المقبل فسيكون هناك جحيم يدفع ثمنه في الشرق الأوسط". وأضاف "سيتم ضرب المسؤولين عن هذه الجرائم بشكل أقوى من […]

