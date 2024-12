2024-12-02 23:00:07 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى أعلن مدربُ المنتخب العراقي خيسوس كاساس قائمةَ اللاعبين (الأوليّة) المُستدعاة لخليجي 26 في الكويت، والمتضمنة 35 لاعباً. وضمت القائمة كل من: جلال حسن، أحمد باسل، حسين حسن، محمد حسن، كميل سعد، ريبين سولاقا، مهند جعاز، علي عدنان، مناف يونس، زيد تحسين، علي فائز، مصطفى سعدون، هلو فائق، آدم طالب، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، […]

