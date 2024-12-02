2024-12-02 23:09:04 - المصدر: ايشان

كشف مصدر سياسي مطلع، عن ارسال قادة الفصائل في العراق “رسالة خطية” إلى زعامات الإطار التنسيقي، تضمنت تأكيداً على عدم اشتراكها بما يجري في سوريا من أحداث، إلا تحت ” غطاء حكومي يحميهم من تعرضهم لقصف جوي قد يطال قوافلهم العسكرية”. وقال المصدر لـ”إيشان”، إن “قادة الفصائل بعثوا برسالة خطية إلى اجتماع قادة الإطار التنسيقي، […]

ظهرت المقالة رسالة خطية وصلت الإطار.. الفصائل لن تشترك بأحداث سوريا إلا بغطاء حكومي أولاً على ايشان.



