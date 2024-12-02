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رسالة خطية وصلت الإطار.. الفصائل لن تشترك بأحداث سوريا إلا بغطاء حكومي

رسالة خطية وصلت الإطار.. الفصائل لن تشترك بأحداث سوريا إلا بغطاء حكومي
رسالة خطية وصلت الإطار.. الفصائل لن تشترك بأحداث سوريا إلا بغطاء حكومي
2024-12-02 23:09:04 - المصدر: ايشان

كشف مصدر سياسي مطلع، عن ارسال قادة الفصائل في العراق “رسالة خطية” إلى زعامات الإطار التنسيقي، تضمنت تأكيداً على عدم اشتراكها بما يجري في سوريا من أحداث، إلا تحت ” غطاء حكومي يحميهم من تعرضهم لقصف جوي قد يطال قوافلهم العسكرية”. وقال المصدر لـ”إيشان”، إن “قادة الفصائل بعثوا برسالة خطية إلى اجتماع قادة الإطار التنسيقي، […]

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رسالة خطية وصلت الإطار.. الفصائل لن تشترك بأحداث سوريا إلا بغطاء حكومي

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