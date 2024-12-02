2024-12-02 23:50:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد الإطار التنسيقي، ان أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين.وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الإطار التنسيقي عقد اليوم الاثنين اجتماعه الدوري في مكتب السيد عمار الحكيم وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، لافتاً إلى أن "الاطار التنسيقي عبر عن قلقه لما يجري في سوريا من احتلال الارهابيين لمناطق هامة ".وأعتبر الإطار التنسيقي، "أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين والامتدادات المختلفة لذلك الجوار"، مثمناً "الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة وقوى الامن بمختلف صنوفها واعلان الجهوزية العالية والاستعداد التام لحماية الحدود بين البلدين" .وطمأن الاطار التنسيقي في الوقت ذاته، "الشعب العراقي حيال التطورات وحثه على عدم الالتفات الى الحرب الاعلامية والنفسية التي تروج للأكاذيب" .وثمن الاطار التنسيقي "المواقف الحكيمة لبعض الحكومات العربية والاقليمية والدولية التي تقف امام انتهاك سيادة الدول وطغيان قوى الظلام التي تحركها اجندات اجنبية واضحة."