واسط تعطل الدوام ليوم الخميس بذكرى استشهاد الزهراء (ع)

2024-12-03 00:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

واسط/ عراق اوبزيرفر أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الإثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل، بمناسبة ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (ع). وقال المياحي في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إن “قرار تعطيل الدوام جاء بناء على ما أقره مجلس محافظة واسط بقراره 44 في قانون العطل المحلية، الذي صوت عليه في جلسته المرقمة …

