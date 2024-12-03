الإطار التنسيقي "قلق من التطورات": أمن سوريا امتداد للأمن القومي العراقي

2024-12-03 00:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعرب الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري اليوم الاثنين، عن قلقه جراء الاوضاع في سوريا

جاء ذلك في اجتماعه الدوري في مكتب عمار الحكيم وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان؛ ان "الاطار التنسيقي عبر عن قلقه لما يجري في سوريا من احتلال الإرهابيين لمناطق هامة"، معتبراً أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين والامتدادات المختلفة لذلك الجوار.

وثمن الإطار التنسيقي الجهود التي بذلتها الحكومة وقوى الأمن بمختلف صنوفها واعلان الجهوزية والاستعداد لحماية الحدود بين البلدين.

وطمأن "الاطار التنسيقي في الوقت ذاته الشعب العراقي حيال التطورات وحثه على عدم الالتفات الى الحرب الإعلامية والنفسية التي تروج للأكاذيب".

وثمن الاطار التنسيقي "المواقف الحكيمة لبعض الحكومات العربية والاقليمية والدولية التي تقف أمام انتهاك سيادة الدول وطغيان قوى الظلام التي تحركها أجندات اجنبية واضحة، بحسب البيان.