2024-12-03 00:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، باعتقال فردين من عصابة تطلق على نفسها "الذيب"، في منطقة الشعلة غربي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مكافحة اجرام الشعلة غربي بغداد، وخلال نصب كمين محكم تمكنت من القبض على (الزاجل) و(الزاير) ينتميان لعصابة تسمى (الذيب)، المختصة بسرقة الدراجات النارية ضمن مناطق المحيطة بمدينة الشعلة".

ولفت المصدر إلى أن "أفراد العصابة يتعاطون المواد المخدرة ويمارسون اعمال غير اخلاقية"، مبيناً أنه "تم اعتقالهما وايداعهما التوقيف إجراءات أصولية".