2024-12-03 01:05:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن دخلت الإجراءات العسكرية في العراق مرحلة الجدية بعد وصول تعزيزات إلى الحدود مع سوريا.وحذرت جماعات في الأنبار من "التلاعب" بأمن المناطق السُنيّة، على خلفية تحذيرات بإمكانية تحرك "خلايا نائمة".وأكد سياسي في الموصل أن "تغييرًا قادمًا" في المناطق السُنيّة، لكن ليس على طريقة سوريا أو 2014.منذ الأربعاء الماضي، تواصل فصائل مسلحة في سوريا […]

The post تعزيزات عسكرية على الحدود السورية.. والمدن المحررة في العراق تتحدث عن "سيناريوهات" ما بعد حلب appeared first on جريدة المدى.