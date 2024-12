أزمة جديدة في صلاح الدين.. الكريم يرفض الامتثال لقرار قضائي

2024-12-03 01:05:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة / المدىرفض علي الكريم، أمس، الامتثال لقرار محكمة القضاء الاداري وتسليم رئاسة مجلس محافظة صلاح الدين الى عادل الصميدعي بعد قرار اعادته لحين حسم الدعوى المقامة من قبل الأخير ضد الأول.وانتخب مجلس محافظة صلاح الدين، في العاشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، علي الكريم رئيساً جديداً له، وذلك بعد أسبوعين من إقالة عادل […]

