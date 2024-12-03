الذهب يستقر والمستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية

2024-12-03 07:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مع اتخاذ المستثمرين موقفا حذرا قبيل البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة التي قد تقدم رؤى بشأن مسار أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 01:56 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2636.50 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن هبط بنحو واحد بالمئة يوم الاثنين . واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 2659.00 دولارا.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد العالمي لدى تاستليف: "يبدو أننا نتأرجح في مكان واحد حتى يظهر محفز جديد... من المرجح أن تحدد توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي ما سيأتي بعد ذلك".

قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الاثنين إنه مع توقعات باستمرار انخفاض التضخم إلى 2% فإنه يميل "في الوقت الحالي" إلى دعم خفض آخر لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.51 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 944.35 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 979.72 دولارا.