أسعار النفط لم تشهد تغيرا يذكر قبل اجتماع أوبك+

2024-12-03 07:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط وسط إشارات متباينة في السوق، يوم الثلاثاء، مع انتظار المتعاملين لنتيجة اجتماع أوبك+ هذا الأسبوع.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.13 بالمئة إلى 71.74 دولارا للبرميل بحلول الساعة 02:05 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.21 بالمئة إلى 67.96 دولارا.

وقال محللون في بنك ANZ في مذكرة "المستثمرون في وضع انتظار ومراقبة قبل اجتماع أوبك+".

وتقول مصادر من مجموعة المنتجين إنها ستمدد أحدث جولة من تخفيضات الإنتاج حتى نهاية الربع الأول في اجتماعها في الخامس من ديسمبر. وتستهدف أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، إنهاء التخفيضات في الربع الأول من عام 2025، لكن توقعات فائض المعروض أثرت على الأسعار.