تصنيف متأخر للخماسي العربي في قرعة مونديال الأندية

2024-12-03 08:45:02 - المصدر: واع

متابعة-واعكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تصنيف قرعة كأس العالم للأندية التي ستجرى الخميس المقبل في مدينة ميامي الأمريكية.ومن المقرر أن تقام النسخة الجديدة لمونديال الأندية بمشاركة (32) فريقا خلال الفترة بين (15) حزيران و(13) تموز 2025.وأخطر الفيفا ممثلي الأندية المشاركة بالتصنيف الرسمي لمستويات القرعة، وبناء عليها ستقسم الفرق على 8 مجموعات في كل منها 4 أندية.وجاء تصنيف أندية المونديال جاء كالتالي:المستوى الأول: ريال مدريد - مانشستر سيتي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان – ريفر بليت الأرجنتيني – فلامنغو البرازيلي – فلومينينسي البرازيلي – بالميراس البرازيلي.المستوى الثاني: يوفنتوس – تشيلسي – بوروسيا دورتموند – أتلتيكو مدريد – بنفيكا البرتغالي – بورتو البرتغالي – إنتر ميلان – بوكا جونيورز الأرجنتيني.المستوى الثالث: رد بول سالزبورغ النمساوي – الأهلي المصري – الوداد المغربي – الهلال السعودي – أولسان الكوري – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوتافوجو البرازيلي.المستوى الرابع: الترجي التونسي – صن داونز الجنوب إفريقي – العين الإماراتي – باتشوكا المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند النيوزيلندي – أوراوا الياباني.المصدر: روسيا اليوم