النفط العراقي يسجل انخفاضا جديدا في اليوم الثاني من التداولات

2024-12-03 08:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجل النفط العراقي، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، انخفاضا جديدا في الاسعار خلال تعاملات اليوم الثاني الأسبوعية في السوق العالمية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 67.44 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 70.59 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 1.06- لكلاهما تسليم شباط 2025.

كما أظهرت البيانات انخفاضا ملحوظاً بأسعار الخام عالميا أيضا، حيث سجل خام برنت البريطاني 71.96 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 68.17 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.13- و 0.07- على التوالي.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع